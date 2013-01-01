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Грищенко Галина Семеновна
6.0
0
Грищенко Галина Семеновна
Хирург
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: желудочно-кишечные заболевания, грыжи, обдоминопластика, операции на щитовидной, молочной железе.
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Информация о враче
Образование
ДВГМИ, специализация "Хирургия", 1970 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского общества хирургов.
Опыт работы
Врач - хирург, Узловая больница ст. Бикин, 1970 г. - 2013 г.
Врач - хирург, НУЗ "Дорожная клиническая больница", 1973 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
0 отзывов
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