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  3. Грищенко Галина Семеновна
Грищенко Галина Семеновна
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Грищенко Галина Семеновна

Хирург
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМИ, специализация "Хирургия", 1970 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества хирургов.
Опыт работы
  • Врач - хирург, Узловая больница ст. Бикин, 1970 г. - 2013 г.
  • Врач - хирург, НУЗ "Дорожная клиническая больница", 1973 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
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