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Гришин Владислав Николаевич
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Гришин Владислав Николаевич

Уролог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Гос.академия , специализация "Лечебное дело", 23.06.2004 г.
  • Интернатура в Отделенческой больнице станции Тында, с 01.08.2004 г. по 30.06.2005 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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