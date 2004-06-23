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Гришин Владислав Николаевич
6.0
0
Гришин Владислав Николаевич
Уролог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Амурская Гос.академия , специализация "Лечебное дело", 23.06.2004 г.
Интернатура в Отделенческой больнице станции Тында, с 01.08.2004 г. по 30.06.2005 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов
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