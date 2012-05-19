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  3. Грисюк Анастасия Александровна
Грисюк Анастасия Александровна
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Грисюк Анастасия Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, специализация "Стоматология профилактическая".
  • Сертификат "Стоматология профилактическая", ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава А 4273276 от 19.05.2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы профилактики стоматологических заболеваний», ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2012 г.
  • Повышение квалификации "«Использование современных технологий в профессиональной гигиене полости рта. Контроль качества», 2014 г.
  • Семинар «Современные методы устранения дисколоритов зубов», 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Джордж Дэнтал Групп, 2005 г.
  • ООО «Дент-Арт-Восток», 2011 г – 2017 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
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Стоматолог-гигиенист
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Стоматолог-гигиенист
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