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Грисюк Анастасия Александровна
6.3
1
Грисюк Анастасия Александровна
Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, специализация "Стоматология профилактическая".
Сертификат "Стоматология профилактическая", ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава А 4273276 от 19.05.2012 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Актуальные вопросы профилактики стоматологических заболеваний», ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2012 г.
Повышение квалификации "«Использование современных технологий в профессиональной гигиене полости рта. Контроль качества», 2014 г.
Семинар «Современные методы устранения дисколоритов зубов», 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Джордж Дэнтал Групп, 2005 г.
ООО «Дент-Арт-Восток», 2011 г – 2017 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Консультация взрослых
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1 отзыв
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