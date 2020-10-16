Гробер Людмила Сергеевна

Участвовала в «15 Мировом конгрессе «По репродукции человека», Италия, г.Венеция.

Участвовала в «16 Мировом конгрессе «По гинекологии и эндокринологии», Италия, г.Флоренция.

.Участвовала в Международном конгрессе ISAM по эстетической хирургии, Франция, г. Париж