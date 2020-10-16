Гробер Людмила Сергеевна
Стаж не указан / Врач высшей категории
Специалист по интимопластике хирургическим путем, а также контурная и объемная пластика препаратами гиалуроновой кислоты.
Медикаментозное прерывание беременности.
Наблюдение и ведение беременных.
Консервативное и хирургическое лечение заболеваний шейки матки.
Лечение бесплодия.
Специалист по гормонотерапии.
Медикаментозное прерывание беременности.
Наблюдение и ведение беременных.
Консервативное и хирургическое лечение заболеваний шейки матки.
Лечение бесплодия.
Специалист по гормонотерапии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
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