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Гробер Людмила Сергеевна
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Гробер Людмила Сергеевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат №0727180478325 РН 8 до 16.10.2020.
Курсы повышения квалификации
  • Участвовала в «15 Мировом конгрессе «По репродукции человека», Италия, г.Венеция.
  • Участвовала в «16 Мировом конгрессе «По гинекологии и эндокринологии», Италия, г.Флоренция.
  • .Участвовала в Международном конгрессе ISAM по эстетической хирургии, Франция, г. Париж
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
5 отзывов

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