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  3. Громова Инна Владимировна
Громова Инна Владимировна
6.3
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Громова Инна Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • Ординатура, ХГМИ, Акушерство и гинекология, 1978 г.
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

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