  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Громозда Елена Валерьевна
Громозда Елена Валерьевна
6.0
0

Громозда Елена Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Дерматовенерология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи