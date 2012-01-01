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Громозда Елена Валерьевна
6.0
0
Громозда Елена Валерьевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Дерматовенерология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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