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Губченко Марина Анатольевна
6.3
1
Губченко Марина Анатольевна
Гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1989 г. окончания.
Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен с 24.06.2013 г. по 24.06.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
1 отзыв
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