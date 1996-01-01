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Гуломов Мухаммадшариф Гафорович
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Гуломов Мухаммадшариф Гафорович

Мануальный терапевт
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Бухарский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", Первый Ташкентский Медицинский Институт,2003 г.
  • ДВГМУ, переподготовка по специализации "Мануальная терапия", 2008 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
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