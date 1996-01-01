Гуломов Мухаммадшариф Гафорович
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике. Определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами, разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1200 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
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