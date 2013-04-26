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Гуревич Галина Тихоновна
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Гуревич Галина Тихоновна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
  • Сертификат "Физиотерапия", действителен с 26.04.2013 г. по 25.04.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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