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Гуревич Галина Тихоновна
6.0
0
Гуревич Галина Тихоновна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Сертификат "Физиотерапия", действителен с 26.04.2013 г. по 25.04.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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