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  3. Гузей Никита Ярославович
Гузей Никита Ярославович
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Гузей Никита Ярославович

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Лукадент
ул. Фрунзе, 119
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
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