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Гвоздева Александра Викторовна
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Гвоздева Александра Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрический факультет.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Хабаровского общества анестезиологов-реаниматологов.
  • Член Федерации анестезиологов-реаниматологов.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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