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Гвоздева Александра Викторовна
6.6
0
Гвоздева Александра Викторовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрический факультет.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Хабаровского общества анестезиологов-реаниматологов.
Член Федерации анестезиологов-реаниматологов.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
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