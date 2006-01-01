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Хабибрахман Елена Павловна
6.0
0
Хабибрахман Елена Павловна
Кардиолог
,
Нефролог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Нефролог
1150 р
Кардиолог
1350 р
Вторичный приём взрослых
Нефролог
900 р
Кардиолог
1000 р
Консультация взрослых
Кардиолог
850 р
0 отзывов
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