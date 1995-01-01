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  3. Хафизова Марина Юрьевна
Хафизова Марина Юрьевна
5.7
3

Хафизова Марина Юрьевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 33 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности «Лечебное дело», 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Неврологии», 1995 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Невропатология" в городской клинической больнице №3, 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по курсу «Су Джок терапия», 1997 г.
  • Профессиональная переподготовка во "Владивостокском Государственном Медицинском Университете" по специальности "Мануальная медицина", 2002 г.
  • Профессиональная подготовка по специальности «Подология», 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1300 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Альтаир-Мед
пер. Пилотов, 12
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1500 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1400 р
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1400 р
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