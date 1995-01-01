Хафизова Марина Юрьевна

Марина Юрьевна занимается лечебной деятельностью более 20 лет. Как отмечают ее пациенты, доктор Хафизова никогда не оставит без внимания даже самый крохотный симптом или жалобу. Поэтому лечение практически в 100% случаях приводит к выздоровлению. Мануальный терапевт пользуется популярностью не только у хабаровчан, к ней на прием приезжают так же из Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ванино, Петропавловска-Камчатского. Кроме того за последние полгода у нее побывали пациенты из Австралии, Германии, Украины, Канады, Испании.