Хафизова Марина Юрьевна
Стаж 33 года
Принимает детей
Марина Юрьевна занимается лечебной деятельностью более 20 лет. Как отмечают ее пациенты, доктор Хафизова никогда не оставит без внимания даже самый крохотный симптом или жалобу. Поэтому лечение практически в 100% случаях приводит к выздоровлению. Мануальный терапевт пользуется популярностью не только у хабаровчан, к ней на прием приезжают так же из Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ванино, Петропавловска-Камчатского. Кроме того за последние полгода у нее побывали пациенты из Австралии, Германии, Украины, Канады, Испании.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1300 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
пер. Пилотов, 12
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1500 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1400 р
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
1400 р
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