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Хафизова Светлана Владимировна
6.0
0
Хафизова Светлана Владимировна
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Дикопольцева, 34
Первичный приём взрослых
Хирург
630 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
405 р
0 отзывов
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