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  3. Халемендик Анна Геннадьевна
Халемендик Анна Геннадьевна
6.0
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Халемендик Анна Геннадьевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Премьер
ул. Тургенева, 96 кор. 2
Консультация взрослых
Стоматолог-гигиенист
По запросу
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