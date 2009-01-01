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Халус Валентина Анатольевна
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Халус Валентина Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская академия, по специальности "Лечебное дело", 2009 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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