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Хандурина Галина Николаевна
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Хандурина Галина Николаевна

Невролог (невропатолог), Психотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
  • Интернатура по неврологии, 1976 г.
  • Клиническая ординатура по неврологии в ЛенГИДУВе, 1984 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование по психотерапии и медицинской психологии в Ленинградском ГИДУВе, 1985 г.
  • Профессиональная переподготовка в ДВГМУ по специальности психотерапия, 2007 г.
Участие в ассоциациях
  • Ассоциация Междисциплинарной Медицины
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
1600 р
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Психотерапевт
1200 р
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