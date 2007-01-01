Хандурина Галина Николаевна
Стаж 44 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: психотерапия, психосоматика
2 авторских свидетельства, 63 статьи, 5 – методические рекомендации
2 авторских свидетельства, 63 статьи, 5 – методические рекомендации
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
1600 р
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
Психотерапевт
1200 р
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