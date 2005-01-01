Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Харитонова Анастасия Игоревна
6.3
1
Харитонова Анастасия Игоревна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ИПКСЗ, 2009 г.
Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", ИПКСЗ, 2011 г.
Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ИПКСЗ, 2015 г.
Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", ИПКСЗ, 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бельтюкова
Ольга Васильевна
Стоматолог-терапевт
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Черкасова
Анастасия Юрьевна
Стоматолог-терапевт
6.3
0
Записаться
Заболотный
Михаил Борисович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.3
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...