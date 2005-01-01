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  3. Харитонова Анастасия Игоревна
Харитонова Анастасия Игоревна
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Харитонова Анастасия Игоревна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ИПКСЗ, 2009 г.
  • Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", ИПКСЗ, 2011 г.
  • Повышение квалификации "Стоматология терапевтическая", ИПКСЗ, 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
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