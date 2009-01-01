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  3. Хайров Ренат Рафикович
Хайров Ренат Рафикович
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Хайров Ренат Рафикович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2006 г. окончания.
  • Клиническая ординатура в Институте хирургии имени А.В. Вишневского по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия», 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • 2013г. - региональная научно-практическая конференция «Современные аспекты интервенционной кардиологии» на базе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
  • 2014г. - участие в работе XXIX Международной конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов в г.Рязане, посвященной теме «Новые направления и отделенные результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечение сосудистых больных».
  • 2016г. - участие в школе флебологии под руководством академика Покровского А.В.
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Участие в ассоциациях
  • С 2009г. - член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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