Хайров Ренат Рафикович

ДВГМУ по специальности "Педиатрия", 2006 г. окончания.
Клиническая ординатура в Институте хирургии имени А.В. Вишневского по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия», 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
2013г. - региональная научно-практическая конференция «Современные аспекты интервенционной кардиологии» на базе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
2014г. - участие в работе XXIX Международной конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов в г.Рязане, посвященной теме «Новые направления и отделенные результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечение сосудистых больных».
2016г. - участие в школе флебологии под руководством академика Покровского А.В.
2016г. - повышение квалификации «Наиболее распространенные заболевания сосудов нижних конечностей: варикозное расширение вен и облитерирующий атеросклероз», российско-японский центр «Саико», Токийский медицинский университет.
2017г. - повышение квалификации «Флебосклерозирующее лечение», Российский национальный исследовательский медицинский университет имен Н.И.Пиирогова.
2017г. - семинар по теме «Контроль за кровопотерей посредством современных гемостатических средств» на базе образовательного центра высоких медицинских технологий (г. Казань).
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Участие в ассоциациях
С 2009г. - член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.
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