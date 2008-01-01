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Хен Инна Федоровна
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Хен Инна Федоровна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 1992 г. окончания.
  • Первичная специализация по кардиологии, Российская академия последипломного образования, г. Москва, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях
  • Российское кардиологическое общество
Опыт работы
  • Главный внештатный кардиолог РДМО на ДВЖД
  • Врач - кардиолог, Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1, 1993-1998гг.
  • Врач - кардиолог, кардиологическое отделение, Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1, 1998 – 2008 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
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