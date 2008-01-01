Хен Инна Федоровна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Направление деятельности: практическая кардиология: ударно-волновая терапия, чреспищеводная электрокардиостимуляция.
15 научных публикаций и одно рационализаторское предложение.
15 научных публикаций и одно рационализаторское предложение.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1200 р
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