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  3. Хитрова Наталья Евгеньевна
Хитрова Наталья Евгеньевна
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Хитрова Наталья Евгеньевна

Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
ул. Муравьёва-Амурского, 30
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