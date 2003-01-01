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Хохлов Николай Викторович
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Хохлов Николай Викторович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, 2003-2009гг.
  • Интернатура по специальности “Общая хирургия”, ГУЗ “Магаданская областная больница”, 2009-2010гг.
  • Ординатура по специальности “Сердечно- сосудистая хирургия”, ФГБУЗ НИИПК им. Ак. Е.Н. Мешалкина, 2010-2012гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности “Сердечно-сосудистая хирургия”, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Сердечно-сосудистый хирург, Кардиохирургическое отделение, Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, 2012 г. - 2016 г.
  • Сердечно-сосудистый хирург, отделение Сосудистая хирургия, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
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