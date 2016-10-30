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  3. Хохлова Дарья Сергеевна
Хохлова Дарья Сергеевна
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Хохлова Дарья Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация «Стоматология», 2009 г. окончания.
  • Сертификат по специальности «Стоматология терапевтическая», действительный с 30.10.2016 г. – 30.10.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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