  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Холунова Екатерина Анатольевна
Холунова Екатерина Анатольевна
6.0
0

Холунова Екатерина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология терапевтическая", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи