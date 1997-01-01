Хоменко Александр Алексеевич
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Направление деятельности: остеосинтез. Лечение острой травмы любой локализации, биологический остеосинтез с блокированием в травматологии и ортопедии. Лечение остеомиелита. Внедрил в клиническую практику методы БИОС в лечении травм и заболеваний длинных трубчатых костей.
24 научные публикации, 3 патента.
24 научные публикации, 3 патента.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
900 р
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