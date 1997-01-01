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  3. Хоменко Александр Алексеевич
Хоменко Александр Алексеевич
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Хоменко Александр Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Клиническая интернатура по хирургии на кафедре госпитальной хирургии ХГМУ, 1997-1999 гг.
  • Первичная специализация по травматологии и ортопедии, 1999 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Краевое общество травматологов ортопедов. Ассоциации АО.
Опыт работы
  • Врач - травматолог - ортопед в отделении травматологии НУЗ Дорожная клиническая больница, 1999 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
900 р
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