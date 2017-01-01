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Хомичук Татьяна Викторовна
6.0
0
Хомичук Татьяна Викторовна
Зав. отделением
,
Трансфузиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат по специальности "Трансфузиология" №0727180512344, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Станция переливания крови
ул. Волочаевская, 46
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Трансфузиолог
По запросу
0 отзывов
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