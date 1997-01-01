Хорева Светлана Витальевна
Стаж 21 год
Принимает детей
Проводит терапию изменений работы иммунного статуса у детей и взрослых, проявляющиеся частыми ОРВИ, пертензией вирусных инфекций,
санация хронических очагов инфекции, иммунореабилитацией анкобольных.
Осуществляет лечение аллерго-заболеваний у детей и взрослых
санация хронических очагов инфекции, иммунореабилитацией анкобольных.
Осуществляет лечение аллерго-заболеваний у детей и взрослых
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Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2500 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2200 р
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