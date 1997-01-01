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  3. Хорева Светлана Витальевна
Хорева Светлана Витальевна
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Хорева Светлана Витальевна

Аллерголог, Аллерголог-иммунолог
Стаж 21 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Аллергология-иммунология", 2001 г. окончания.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Педиатрия", 1999-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Федеральный институт аллергологии-иммунологии ФГБУ "ГНЦ институт иммунологии", ФМБА России, 1998 г.
  • Повышение квалификации по специальности аллергология-иммунология, 2007 г.
  • Повышение квалификации по специальности аллергология-иммунология, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • РААКИ - Российская академия аллергологов и иммунологов
Опыт работы
  • 1997-1998гг. - врач-вакцинолог, КЦГБ СИЗ
  • 1998-2000гг. - врач аллерголог-иммунолог, ординатор кафедры ДВГМК
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2500 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2200 р
8 отзывов

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