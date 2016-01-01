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  3. Храмова Елена Владимировна
Храмова Елена Владимировна
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Храмова Елена Владимировна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Городская Больница №10, г. Хабаровск, 1978 г.
  • ДВГМУ, Проф. переподготовка, Профпатология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Терапевт
По запросу
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