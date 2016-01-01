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Храмова Елена Владимировна
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Храмова Елена Владимировна
Терапевт
,
Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", Городская Больница №10, г. Хабаровск, 1978 г.
ДВГМУ, Проф. переподготовка, Профпатология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Терапия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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