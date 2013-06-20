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Храмова Юлия Александровна
Храмова Юлия Александровна
Психиатр
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 20.06.2013 г. окончания
ГБОУ ВПО ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 20.06.2013 г. окончания
ГБОУ ВПО ДВГМУ, Ординатура по специальности «Психиатрия», 31.08.2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Психиатр
2000 р
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