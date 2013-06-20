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Храмова Юлия Александровна

Храмова Юлия Александровна

Психиатр
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 20.06.2013 г. окончания
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ, по специальности «Педиатрия», 20.06.2013 г. окончания
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ, Ординатура по специальности «Психиатрия», 31.08.2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Психиатр
2000 р

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