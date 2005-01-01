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Худойнозаров Шавкатджон Каримджонович
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Худойнозаров Шавкатджон Каримджонович

Уролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский университет имени Абдуали ибни Сино, специализация"Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров. Специализация "Урология", 2011 г. окончания.
  • Интернатура. Урологическое отделение Городской клинической больницы имени Бури Вохидов, Хатлонской области Республики Таджикистан, 2012 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Урология" Краевое государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - уролог, Центральная районная поликлиника, Центральная районная больница Вахшского района Хатлонской области Республики Таджикистан, 2012-2018 гг.
  • Врач - уролог, КГБУЗ "Городская Поликлиника № 11" г. Хабаровск, 2019 г.- н.в.
  • Врач - уролог, ММЦ "Медикал Он Груп-Хабаровск", 2019 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Уролог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1000 р
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