Худойнозаров Шавкатджон Каримджонович

Таджикский государственный медицинский университет имени Абдуали ибни Сино, специализация"Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров. Специализация "Урология", 2011 г. окончания.
Интернатура. Урологическое отделение Городской клинической больницы имени Бури Вохидов, Хатлонской области Республики Таджикистан, 2012 г.
Первичная специализация по Ультразвуковой диагностике. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан национальный диагностический, лечебный и учебный центр, 2016 г.
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Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Урология" Краевое государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края, 2019 г.
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Врач - уролог, Центральная районная поликлиника, Центральная районная больница Вахшского района Хатлонской области Республики Таджикистан, 2012-2018 гг.
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