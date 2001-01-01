  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Хван Виталий Николаевич
Хван Виталий Николаевич
6.0
0

Хван Виталий Николаевич

Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2001 г. окончания.
  • Сертификат по специализации "Стоматология терапевтическая" №0727180186614, 2014 г.
  • Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая" №0727070000050, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи