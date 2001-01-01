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Хван Виталий Николаевич
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Хван Виталий Николаевич
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2001 г. окончания.
Сертификат по специализации "Стоматология терапевтическая" №0727180186614, 2014 г.
Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая" №0727070000050, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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