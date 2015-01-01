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  3. Хвостиков Игорь Григорьевич
Хвостиков Игорь Григорьевич
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Хвостиков Игорь Григорьевич

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Сертификационная учеба на базе ДВГМУ по специальности клиническая лабораторная диагностика, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации цитологов России
Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, НУЗ "ДКБ" на ст. Хабаровск 1 ОАО РЖД, 1987 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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