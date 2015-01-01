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Хвостиков Игорь Григорьевич
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Хвостиков Игорь Григорьевич
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
Сертификационная учеба на базе ДВГМУ по специальности клиническая лабораторная диагностика, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член ассоциации цитологов России
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, НУЗ "ДКБ" на ст. Хабаровск 1 ОАО РЖД, 1987 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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