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Ибодуллоев Хуршед Убайдуллоевич
6.6
0
Ибодуллоев Хуршед Убайдуллоевич
Хирург
Стаж 22 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сина, Педиатрия, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1400 р
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
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