Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Игнатьев Владимир Леонидович
6.3
1
Игнатьев Владимир Леонидович
Стоматолог-ортопед
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
1975г. - Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология"
Курсы повышения квалификации
2006г. - последипломная переподготовка по стоматологии ортопедической
2011г. - ИПКСЗ
2016г. - ИПКСЗ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1975-1993гг. - стоматологическая поликлиника №18
1993-2007гг. - АО "Медицинский центр"
2001-2014гг. - ООО "Дент-Стар"
С 2014г. - ООО "Стомсмайл"
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стомсмайл
Доступна онлайн запись
пер. Спортивный, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Штефан
Андрей Вильгельмович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
6.3
3
Записаться
Павленко
Александр Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-гигиенист
,
Стоматолог-имплантолог
6.5
1
Записаться
Шульженко
Виктор Геннадьевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.3
9
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...