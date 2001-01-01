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Игнатьев Владимир Леонидович
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Игнатьев Владимир Леонидович

Стоматолог-ортопед
Стаж 48 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • 1975г. - Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология"
Курсы повышения квалификации
  • 2006г. - последипломная переподготовка по стоматологии ортопедической
  • 2011г. - ИПКСЗ
  • 2016г. - ИПКСЗ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1975-1993гг. - стоматологическая поликлиника №18
  • 1993-2007гг. - АО "Медицинский центр"
  • 2001-2014гг. - ООО "Дент-Стар"
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