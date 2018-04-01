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Илляшенко Ольга Олеговна
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Илляшенко Ольга Олеговна
Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Интернатура по специализации "Терапия", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Вопросы профпригодности. Организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров», 01.04.18 – 30.04.18 г.
Участие в ассоциациях
XXIV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», г. Москва, 2017 г.
Регулярное участие в семинарах и конференциях.
Опыт работы
«Муниципальная больница № 10», 1994 – 2003 гг.
Поликлиника УФСИН, 2003 – 2004 гг.
КГБУЗ КДЦ «Вивея», с 2004 – по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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