Ильина Виктория Александровна

Диагностика заболеваний полости рта

Лечение и профилактика кариеса зубов

Лечение осложнённых форм кариеса (пульпит, периодонтит)

Лечение и профилактика кариеса временных (молочных) и постоянных зубов у детей

Лечение осложненных форм кариеса временных (молочных) и постоянных зубов у детей

Профессиональная гигиена полости рта детей и взрослых

Лечение всех видов некариозных поражений тканей зуба

Реставрация всех групп зубов композитными материалами

Сложные случаи эндодонтического лечения (перепломбировка некачественно запломбированных каналов, повторное лечение каналов)