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  3. Ильина Виктория Александровна
Ильина Виктория Александровна
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Ильина Виктория Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
Консультация детей
Стоматолог
300 р
0 отзывов

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