Ильина Виктория Александровна
Стаж 10 лет
Принимает детей
Диагностика заболеваний полости рта
Лечение и профилактика кариеса зубов
Лечение осложнённых форм кариеса (пульпит, периодонтит)
Лечение и профилактика кариеса временных (молочных) и постоянных зубов у детей
Лечение осложненных форм кариеса временных (молочных) и постоянных зубов у детей
Профессиональная гигиена полости рта детей и взрослых
Лечение всех видов некариозных поражений тканей зуба
Реставрация всех групп зубов композитными материалами
Сложные случаи эндодонтического лечения (перепломбировка некачественно запломбированных каналов, повторное лечение каналов)
Лечение и профилактика кариеса зубов
Лечение осложнённых форм кариеса (пульпит, периодонтит)
Лечение и профилактика кариеса временных (молочных) и постоянных зубов у детей
Лечение осложненных форм кариеса временных (молочных) и постоянных зубов у детей
Профессиональная гигиена полости рта детей и взрослых
Лечение всех видов некариозных поражений тканей зуба
Реставрация всех групп зубов композитными материалами
Сложные случаи эндодонтического лечения (перепломбировка некачественно запломбированных каналов, повторное лечение каналов)
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
Консультация детей
Стоматолог
300 р
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