Иотка Маргарита Борисовна
Стаж 4 года
Принимает детей
Специализируется на проблемах детско-родительских отношений, супружеских и партнерских взаимоотношений, сложностями в социальном взаимодействии, работает с травматическим опытом и кризисными состояниями. А также поможет повысить уровень осознанности, что позволит Вам лучше чувствовать себя, своё тело и свои потребности.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
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