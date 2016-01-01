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Иотка Маргарита Борисовна
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Иотка Маргарита Борисовна

Психолог
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТОГУ, специальность "Педагог-психолог".
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «Введение в позитивную психотерапию», базовый курс 120 часов П.А.Гончаров, ООО «Центр позитивной психотерапии», г. Хабаровск, 2015 - 2016 г.
  • Сертификат «Основы гештальт-терапии» 180 часов, А.А.Коневских, М.Г.Пестов, «Московский гештальт институт», г. Хабаровск, 2016-2017гг.
  • Курс Когнитивно-поведенческая терапия зависимостей, 16 часов, К.В. Рыжков, Центр психологии и психотерапии КПД, г. Хабаровск, 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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Психолог
По запросу
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