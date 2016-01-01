Иотка Маргарита Борисовна

Специализируется на проблемах детско-родительских отношений, супружеских и партнерских взаимоотношений, сложностями в социальном взаимодействии, работает с травматическим опытом и кризисными состояниями. А также поможет повысить уровень осознанности, что позволит Вам лучше чувствовать себя, своё тело и свои потребности.