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Исаенко Людмила Павловна
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Исаенко Людмила Павловна

Ревматолог, Заместитель главного врача
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Оториноларингология", 1983 г.
  • Ординатура по специальности "Внутренние болезни", 1987 - 1990 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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