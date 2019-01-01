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Исаев Геннадий Михайлович
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Исаев Геннадий Михайлович

Уролог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Интернатура в ЦРБ с.Богородское, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Багира
ул. Запарина, 133А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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