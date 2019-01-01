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Исаев Геннадий Михайлович
6.3
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Исаев Геннадий Михайлович
Уролог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Интернатура в ЦРБ с.Богородское, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Урология, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Багира
ул. Запарина, 133А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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