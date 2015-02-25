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  3. Исаева Мария Петровна
Исаева Мария Петровна
6.3
1

Исаева Мария Петровна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское, ДВГУМ – 1997 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач
  • Сертификат - терапия- от 25.02.2015 до 25.02.2020
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв

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