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Исаева Мария Петровна
6.3
1
Исаева Мария Петровна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское, ДВГУМ – 1997 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач
Сертификат - терапия- от 25.02.2015 до 25.02.2020
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Тихоокеанская, 85
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв
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