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Исмаилова Айнур Фаиковна
6.0
0
Исмаилова Айнур Фаиковна
Гинеколог
,
Маммолог
,
Онколог
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Онколог
По запросу
Маммолог
По запросу
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