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  3. Исмаилова Айнур Фаиковна
Исмаилова Айнур Фаиковна
6.0
0

Исмаилова Айнур Фаиковна

Гинеколог, Маммолог, Онколог
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Инвитро
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Онколог
По запросу
Маммолог
По запросу
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