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Иван Борченко
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Иван Борченко
Врач ЛФК
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Независимость
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 64
Консультация взрослых
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов
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