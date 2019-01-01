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Иванов Анатолий Иванович
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Иванов Анатолий Иванович
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Интернатура, ДВГМУ, Лечебное дело, 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Актуальные вопросы оториноларингология", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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