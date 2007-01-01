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Иванов Сергей Сергеевич
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Иванов Сергей Сергеевич
Патологоанатом
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2007 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Патологанатомии, 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Патологанатомия, 2012 г.
ИПКСЗ, Патологанатомия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Патологоанатом
По запросу
0 отзывов
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