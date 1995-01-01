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Иванов Юрий Юрьевич
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Иванов Юрий Юрьевич

Стоматолог-ортопед, Главный врач, Директор клиники
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Стоматология", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2016 г.
  • ООО "Национальная академия современных технологий", Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Панацея
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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