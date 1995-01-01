Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Иванов Юрий Юрьевич
6.0
0
Иванов Юрий Юрьевич
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
,
Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности "Стоматология", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2016 г.
ООО "Национальная академия современных технологий", Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Панацея
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Загородний
Александр Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
6.3
1
Записаться
Полищук
Егор Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.9
1
Записаться
Анохин
Константин Евгеньевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.3
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...