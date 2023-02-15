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Иванова Евгения Петровна
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Иванова Евгения Петровна
Спортивный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1991 г. окончания.
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", действителен по 15.02.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
0 отзывов
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