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Иванова Марина Михайловна
6.2
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Иванова Марина Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование, Ультразвуковая диагностика, сертификат №727180346342 от 17.03.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв

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