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Иванова Марина Михайловна
6.2
1
Иванова Марина Михайловна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Высшее образование, Ультразвуковая диагностика, сертификат №727180346342 от 17.03.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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