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Иванова Надежда Андреевна
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Иванова Надежда Андреевна
Окулист (офтальмолог)
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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