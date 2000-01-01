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Иванова Наталья Владимировна
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Иванова Наталья Владимировна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
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