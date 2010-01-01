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  3. Иванова Валерия Владимировна
Иванова Валерия Владимировна
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Иванова Валерия Владимировна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Абсолютный анкораж в ортодонтической практике (VectorTAS), 2016 г.
  • Ортодонтическая подготовка полости рта к протезированию. Лечение деформаций и аномалий ЗНЧС у взрослых пациентов с частичной адентией и без нарушения целостности зубных рядов, 2017 г.
  • Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия челюстно-лицевых хирургов, 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортодонт, стоматологическая клиника "Дентал Платинум", с 2018 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Люмьер
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
700 р
0 отзывов

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