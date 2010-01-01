Иванова Валерия Владимировна

Абсолютный анкораж в ортодонтической практике (VectorTAS), 2016 г.

Ортодонтическая подготовка полости рта к протезированию. Лечение деформаций и аномалий ЗНЧС у взрослых пациентов с частичной адентией и без нарушения целостности зубных рядов, 2017 г.

Подробный курс ортодонтического лечения пациентов с выраженными скелетными патологиями без участия челюстно-лицевых хирургов, 2017 г.