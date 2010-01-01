Иванова Валерия Владимировна
Стаж 9 лет
Профессиональные навыки: выравнивание зубов у детей при помощи съёмных. пластиночных аппаратов, миоэластопозиционеров, частичной брекет системы. Исправление прикуса у взрослых при помощи вестибулярных брекет систем и прозрачных капп – элайнеров. Ортодонтическая подготовка к протезированию.
Сплинт терапия при дисфункциях ВНЧС.
Сплинт терапия при дисфункциях ВНЧС.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
700 р
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